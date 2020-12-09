«Решила перейти реку по льду»: 13-летнюю девочку спасли на Волге под Нижним Новгородом

Девочку пришлось спасать на резиновой лодке. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Волнительная история со счастливым концом приключилась с 13-летней девочкой в Нижегородской области. Школьница едва не провалилась под лед на Волге, вызволять ее пришлось спасателям.

Все произошло 8 декабря в районе села Великий Враг Кстовского района. На часах было около половины пятого вечера – в это время здесь уже темно. Крики о помощи услышали задержавшиеся на Волге рыбаки.

«Было слышно, что как будто кричит ребенок – по ощущениям, метрах в 50 от берега. Сразу позвонили в службу спасения», - рассказывают рыбаки.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели.

«С помощью резиновой лодки сотрудники доставили на берег тринадцатилетнюю девочку и передали ее медицинским работникам для оказания помощи. Девочка очень сильно замёрзла», - рассказали подробности в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как удалось выяснить, девочка решила перейти Волгу по льду. Сделать ей это удалось, однако при возвращении обратно уже стало темнеть. Она увидела промоину, испугалась и стала звать на помощь.

Спасатели напоминают, что сейчас выход на лед особенно опасен. Морозы в Нижегородском регионе стоят всего несколько дней, и лед еще не успел встать полностью на крупных реках.

Только за последнее время в Нижегородской области произошло два трагических случая, связанных с выходом на лед. Так, 3 декабря в затоне Памяти Парижской коммунны Борского района под лед провалился снегоход, погибли два человека. А через несколько дней печальные новости пришли из Навашинского района – там под лед ушел УАЗик с людьми. Одному мужчине удалось выбраться, а другой погиб.