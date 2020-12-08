Видео массовой аварии с десятью автомобилями под Нижним Новгородом появилось в сети Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Главной новостью сегодняшнего утра стала массовая авария в Богородском районе Нижегородской области. Очевидцы происшествия уже опубликовали видео массовой аварии с десятью автомобилями под Нижним Новгородом.

- У кого-то сегодня точно недоброе утро, - поделилась видео в группе «Регион-52» нижегородка Катерина Бухарова.

Напомним, серьезная авария под Нижним Новгородом произошла утром 8 декабря. По предварительным данным, в результат аварии пострадали два человека. К счастью, обошлось без жертв.

К счастью, в результате аварии никто не погиб. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на подъезде в федеральной трассе М-7 в Богородском районе поступило в 7:08 8 декабря, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.