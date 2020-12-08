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Десять автомобилей столкнулись на трассе под Нижним Новгородом

Сейчас на месте происшествия работают спасатели
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Десять автомобилей столкнулись на трассе под Нижним Новгородом.

Десять автомобилей столкнулись на трассе под Нижним Новгородом.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшная авария этим утром произошла в Богородском районе Нижегородской области – там столкнулись сразу десять автомобилей. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

К счастью, в результате аварии никто не погиб. ФОТО: Livekor

К счастью, в результате аварии никто не погиб. ФОТО: Livekor

- ДТП произошло около 418 километра федеральной трассы М-7, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Там столкнулись сразу 10 автомобилей. В результате аварии два человека пострадали. Погибших нет.

В результате аварии пострадали два человека.

В результате аварии пострадали два человека.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Тем временем информацию об аварии подтвердили и официальные органы. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Обстоятельства аварии сейчас выясняются. ФОТО: Livekor

Обстоятельства аварии сейчас выясняются. ФОТО: Livekor

- Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на подъезде в федеральной трассе М-7 в Богородском районе поступило в 7:08 8 декабря, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Уже известно, что на месте аварии сейчас продолжают работать спасатели и сотрудники ГИБДД.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» следит за развитием событий.

ДТППроисшествия: ДТП

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