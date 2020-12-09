Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 декабря 2020 года: коронавирусом заразились ещё 482 нижегородца Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 9 декабря 2020 года, за последние сутки был выявлено 482 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 58 343 человека.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 445 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 52 112 жителей региона.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 1 290 — за последние сутки умерло ещё четырнадцать нижегородцев.

- Более 1,7 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно, - сообщает региональный Минздрав. - Порядка 4,4 тысяч человек лечатся в больницах, а 121 – в обсерваторах.

Статистика зараженных по коронавирусу на 9 декабря Фото: Яндекс

Примечательно, что в 22 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (5 144 человека) и на Бору (3 246 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 047 человек, и 1 416 жителей Городецкого района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 6 262

Ленинский – 4210

Советский – 3 441

Канавинский – 2 871

Сормовский – 2 540

Московский – 2 482

Приокский – 2 016

Нижегородский – 2 011

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижегородской области частично объявили карантин по коронавирусной инфекции в более ста школах и детских садах.

Кроме того, нижегородские рестораторы запустили акцию в поддержку врачей COVID-госпиталей.

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