«Фура заскочила на легковушку»: Массовая авария произошла в Дзержинске

Источник: Регион-52 | Нижний Новгород. Автор фото: Любаа Зиминае

Страшная авария произошла сегодня в Дзержинском районе. Четыре машины столкнулись на 387 километре трассы Москва - Уфа. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Происшествие произошло примерно в 17:00, на дороге столкнулись два автомобиля марки «ГАЗ», легковушка и фура. В результате ДТП никто не пострадал.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Кроме того, новость о ДТП уже попала в социальные сети. Так, подписчица Любаа Зиминае поделилась в паблике «Регион-52 | Нижний Новгород» фото с места событий. На снимке видно, что фура буквально залетела на легковой автомобиль.

Напомним, ранее мы сообщали, что этим утром в Богородском районе Нижегородской области столкнулись сразу десять автомобилей. К счастью, в результате аварии никто не погиб.

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