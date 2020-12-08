«Каждое ваше письмо - подарок»: Всероссийский Дед Мороз ответил на вопросы нижегородских ребят

В этом году Большое путешествие Деда Мороза пройдет в онлайн-формате. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пятое, юбилейное, путешествие Всероссийского Деда Мороза по городам страны пройдет в онлайн-формате из-за пандемии. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции с главным волшебником России, которая состоялась 8 декабря также онлайн.

«Вот уже пятый год подряд я отправляюсь в очередное путешествие, - рассказал Дед Мороз. - К сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и в этом году оно проходит онлайн. Теперь и я, старик-волшебник, знаю такие слова. Но самое важное – мы по-прежнему дарим подарки, по-прежнему исполняем мечты малышей».

В этом году акция охватит 36 населенных пунктов. Дед Мороз будет связываться с городами из московской студии, а его помощники-волонтеры доставлять подарки по адресам.

Основная цель «Путешествия Деда Мороза с НТВ» - помочь тем, кто особенно нуждается в новогоднем чуде и волшебных подарках. В этом году волшебник познакомится с ребятами из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Сосновского района. В большом мешке Деда Мороза найдется подарок для каждого ребенка.

Во время онлайн-пресс-конференции ребята из Нижнего Новгорода задавали видеовопросы главному волшебнику страны. «Комсомолка» публикует самые интересные из них.

Лиза: Дедушка Мороз, есть ли у тебя братья или сестры?

«Есть у меня родной брат, но мало кто о нем знает. Зовется он Водолеем, и его можно увидеть на гербе Великого Устюга – моего родного города. Но, в отличие от меня, он редко показывается на людях. Если в моей вотчине вьюги, метели и дожди – это его рук дело».

Сережа: Дедушка, сколько писем ты получаешь за год?

«За год я получаю больше двухсот тысяч писем. Если в течение года может приходить 5-10-20 писем, то в предновогодние дни – по нескольку тысяч. Всего же ко мне на почту в Великий Устюг пришло порядка четырех миллионов посланий: от малышей, взрослых, бабушек и дедушек».

Тимур: Откуда у тебя есть деньги на подарки детям?

«Я добрые подарки колдую, а там, где не справляюсь – помогают помощники, которых очень много. Но самое главное – это обладать не деньгами, а добрым сердцем».

Влад: А кто тебе дарит подарки на Новый год?

«Подарки на Новый год мне дарите Вы – в каждом письме, в каждом своем послании, в которое включаете частичку совей души. Особенно каждое сообщение, где вы просите что-то не для себя, а для родного близкого человека. Также я получаю песни, стихи, рисунки и поделки. А в начале этого года я получил пятиметровое письмо-поздравление – теперь оно хранится в моем тереме».

Клим: Дедушка, а что ты делаешь летом?

«Летом я готовлю подарки, потому что должен приготовить много сюрпризов и ответить на много писем. Я волшебник, поэтому никогда не устаю».

Алина: Что бы ты сказал детям, которые не верят в Деда Мороза?

«Верить нужно в себя, собственные силы и добрых людей. А со мной нужно просто быть знакомым. Приезжайте ко мне в гости: поболтаем, чайку попьем, я все расскажу про свою вотчину».

В завершение главный Дед Мороз России пообещал наколдовать «самую уютную, самую добрую снежную зиму, чтобы в каникулы ребята катались на санках, на коньках и на лыжах».