Названа возможная причина пожара в 25-этажке в Дзержинске

В Дзержинске горела 25-этажка на проспекте Циолковского.

Причиной крупного пожара в 25-этажном жилом доме в Дзержинске, по предварительным данным, могла стать неисправность электропроводки. Однако точная причина происшествия будет названа по результатам расследования, сообщили в администрации города химиков.

Напомним, пожар в 25-этажной высотке на проспекте Циолковского в Дзержинске случился вечером 7 декабря. Там около 19:30 загорелась квартира на 16 этаже. Из горящего дома было эвакуировано 115 жильцов, включая 25 детей. К счастью, никто не пострадал.

К моменту приезда пожарных квартира горела открытым пламенем. Фото: соцсети

К моменту приезда пожарных языки пламени уже вырывались с балкона. С огнем несколько часов боролись 85 человек и 29 единиц техники, возгорание удалось ликвидировать лишь в девять часов вечера. На место происшествия прибыли мэр города Иван Носков и все ответственные лица. Жильцов было решено расселить до утра: кто-то уехал к родственникам, кто-то ночевал в детском лагере, на базе которого был организован пункт временного размещения.

Теплоснабжение горевшего дома было восстановлено еще вчера вечером, что позволило не допустить замерзания отопительной системы. Утром 8 декабря введена в работу система электроснабжения.

Квартира выгорела полностью. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«В настоящий момент идет проверка работы лифтового оборудования и систем электро- и водоснабжения жилых помещений многоквартирного дома на предмет их целостности и исправного состояния, также оценивается нанесенный ущерб. Полный доступ жильцов будет восстановлен после проведения мероприятий по обеспечению безопасности», - рассказали в администрации города Дзержинска.

Ранее мы публиковали страшные кадры с места пожара в 25-этажном жилом доме Дзержинска.

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