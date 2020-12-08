В Нижнем Новгороде убийце гендиректора завода автоприцепов дали 12 лет «строгача»

Виктору Ворошилову было 48 лет. Фото: Соцсети

В Нижнем Новгороде вынесли приговор мужчине, убившему бизнесмена Виктора Ворошилова осенью 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, жестокое убийство 48-летнего гендиректора завода автоприцепов «Багем» Виктора Ворошилова было совершено 17 сентября прошлого года в гаражном массиве на улице Голубева, куда он приехал по приглашению некоего мужчины для обсуждения проекта совместного бизнеса. Потенциальный партнер озвучил свои предложения, однако Ворошилов ими не заинтересовался и отказался от сотрудничества. Это не понравилось собеседнику, завязался конфликт.

«В разгаре ссоры 34-летний подсудимый бросил в голову Ворошилова камень, отчего он скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник перенес тело к его автомобилю «Тойота», облил бензином и поджег, предварительно похитив имущество погибшего предпринимателя», - рассказали в СУ СК по Нижегородской области.

После этого убийца срочно покинул Нижегородскую область, скрывшись в соседней Чувашской Республике, однако оперативно был задержан правоохранителями.

«В ходе грамотно спланированных действий следователей Следственного комитета и оперативных работников ГУ МВД России по Нижегородской области удалось установить причастность обвиняемого к совершению указанных преступлений. В ходе предварительного следствия свою вину он признал частично», - прокомментировали в Следственном комитете.

Преступника судили по двум статьям - убийство и кража. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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