Пожар в 25-этажном доме в Дзержинске потушен, но жильцов в квартиры пустят только утром. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар в 25-этажном доме в Дзержинске Нижегородской области, наконец, удалось потушить. Еще в течение часа пожарные будут проливать обугленные остатки квартиры на 16-м этаже. Что касается жителей, то они смогут вернуться в свои квартиры только утром.

- До 9 утра решили не возвращать жильцов в квартиры, чтобы устранить последствия пожара, - рассказал прибывший на место происшествия глава Дзержинска Иван Носков. - Те, кто выразили желание уехать к родственникам, смогут это сделать. Кроме того, обеспечено более 100 мест временного размещения здесь, поблизости – на базе детского лагеря «Город спорта». Жильцы дома решают, какой вариант размещения выбрать.

Квартира, где вспыхнул пожар, полностью выгорела. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Тем временем к уборке коридоров и лестниц в подъездах уже приступили сотрудники домоуправляющей компании. Также специалисты начали просушивать залитую электропроводку. Только когда эти работы будут завершены, можно будет включить электричество.

- Полиция до утра будет дежурить у дома, чтобы исключить проникновение посторонних и мародерства, - рассказал Иван Носков. - Сотрудники органов правопорядка обеспечивает пропускной режим в дом тем, кому обязательно нужно туда сейчас попасть: вход возможен при наличии документов, свидетельствующих о прописке.

На месте продолжают работать пожарные. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, серьезный пожар вспыхнул в 25-этажном доме в Дзержинске в половине восьмого. На место происшествия сразу же прибыли пожарные бригады и началась эвакуация людей. В общей сложности, из здания были эвакуированы 115 человек, в том числе 25 детей. Специально для их обогрева были подогнаны четыре автобуса. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

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