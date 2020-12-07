Видео с места пожара в 25-этажном доме в Дзержинске появилось в сети. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области продолжаются спасательные работы на месте происшествия. Тем временем в сети появилось видео с места пожара в 25-этажном доме в Дзержинске. На кадрах видно, что языки пламени вырываются из горящей квартиры на 16-м этаже.

- В общей сложности, из здания были эвакуированы 115 человек, в том числе 25 детей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. Погибших и пострадавших нет. Сейчас жизни людей ничего не угрожает. Огонь уже потушен. Сейчас пожарные проливают горевшую квартиру.

Стоит отметить, что квартира на 16-м этаже выгорел полностью и представляет собой весьма печальное зрелище – обугленные стены, оплавившиеся потолки, почерневшая мебель.

Напомним, серьезный пожар в высотном доме вспыхнул сегодня в половине восьмого вечера. На место происшествия сразу же выехали пожарные подразделения.

- В тушении пожара задействованы 48 человек и 12 единиц техники, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - На тушение подан ручной пожарный ствол, работает 3 звена газодымозащитников.