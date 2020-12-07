Фото с места пожара в 25-этажном доме в Дзержинске опубликовали спасатели. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В ходе спасательной операции из горящего 25-этажного дома в Дзержинске Нижегородской области были эвакуированы 115 человек, в том числе 25 детей. Спасатели уже опубликовали фотографии с места пожара в 25-этажном доме в Дзержинске.

На кадрах видно, что квартира выгорела полностью. Ко всему прочему здесь произошла разгерметизация системы отопления: от воздействия огня трубы попросту расплавились. Спасатели осмотрели квартиру этажом выше, и оказалось, что там тоже есть повреждения, но они не столь масштабные: повреждены только облицовка балкона и кондиционер.

В ходе тушения пожара дом был обесточен, электрики работают над аварийным освещением. Однако отопления в доме нет, и этот вопрос пока решается.

- В тушении пожара задействованы 48 человек и 12 единиц техники, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Сейчас из здания уже эвакуированы 115 человек.

Из здания были эвакуированы 115 человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Уже известно, что сейчас к месту пожара прибыли четыре автобуса для обогрева людей. Эвакуированных будут размещать в пунктах временного размещения 37 школе. На место происшествия прибыл мэр Дзержинска Иван Носков.

- Примерно через час пожарные закончат проливку места горения и начнут впускать жильцов до 16-го этажа в свои квартиры, - рассказали в администрации Дзержинска. - У жилого дома развернут оперативный штаб, дежурят скорые, полиция, кинологи с собаками. На место прибыл глава Дзержинска Иван Носков. Жильцов дома обеспечивают питанием. На месте находятся 4 автобуса, в которых люди могут согреться.

Для всех эвакуированных приготовлены пункты временного размещения. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, страшный пожар вспыхнул сегодня в половине восьмого вечера. Первой загорелась квартира на 16-м этаже дома.