115 человек эвакуированы из горящей 25-этажки в Дзержинске: Онлайн-трансляция с места пожара Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Главной новостью сегодняшнего дня в Нижегородской области остается серьезный пожар в 25-этажном доме в Дзержинске. Сейчас число эвакуированных увеличилось до 115 человек. Среди них 25 детей.

- Сейчас к месту пожара прибыли четыре автобуса для обогрева людей. Эвакуированных будут размещать в пункте временного размещения в 37 школе, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Спасатели сообщили, что в настоящее время открытое горение на месте пожара уже потушено. Однако возвращаться в свои дома жителям пока нельзя.

Напомним, пожар на 16-этаже высотного дома в Дзержинске вспыхнул в половине восьмого вечера.

- В тушении пожара задействованы 48 человек и 12 единиц техники, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - На тушение подан ручной пожарный ствол, работает 3 звена газодымозащитников.