Семья с 7-летним ребёнком погибла при пожаре в Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Чудовищное происшествие с огнём случилось в городе Семёнов Нижегородской области, пока все спали. В результате пожара погибла семья, включая семилетнего ребёнка. Информацией о несчастном случае поделилась пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествие случилось в три часа ночи. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 02:57 сегодня, 6 декабря. Загорелся одноэтажный деревянный жилой дом №11 по улице Гражданская в городе Семёнове. Пожарно-спасательные подразделения выехали по месту вызова незамедлительно. Пожару был присвоен ранг № 1-БИС, что означает нехватку сил для тушения. При повышенном ранге к месту происшествия выезжают две дополнительные машины.

Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По прибытии к горящему дому пожарные наблюдали открытое горение надворных построек, отчего в доме случилось сильное задымление.

В 03:27 удалось локализовать открытый огонь на площади 60 квадратных метров, в 03:44 — ликвидировать открытое горение, а в 05:34 — ликвидировать его последствия.

Площадь открытого огня составила 60 "квадратов". Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К огромному сожалению, семья из трёх человек погибла. Это мужчина 29 лет, женщина 24 лет и их семилетний ребёнок.

Предварительно установленная причина возгорания — неосторожность при курении. В тушение пожара в Семёнове участвовали 34 человека личного состава, 12 единиц техники. В том числе 16 человек и 6 единиц техники от МЧС России.

Пожарно-спасательные подразделения выехали по месту вызова незамедлительно. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования семье и близким погибших!

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