Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 декабря 2020 года: 14 нижегородцев скончались от COVID-19 за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 495 новых заражений коронавирусом среди жителей. Таким образом число заболевших в области приближается к 57 тысячам человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 56 892 нижегородца. Но положительные показатели держатся вполне стабильно. За последние 24 часа 474 человека из тех, у кого ранее был подтверждён коронавирус, полностью излечились. По последним данным, в Нижегородской области выздоровели уже 51 300 жителя. К сожалению, 14 человек не справились с болезнью за сутки. Статистика смертности по региону также устойчива. Суммарное число жертв COVID-19 – 1 245 человек. Рейтинг заболеваемости в районах Нижнего Новгорода и области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Сергей Злобин рассказал «Комсомолке» об удалёнке, заболеваемости в школах и дистанционных новогодних ёлках. И ответил на главный вопрос — перейдут ли школы на дистанционку полностью. Как ответил министр, такой необходимости пока нет.

Кроме того, результаты тестов на наличие коронавируса теперь доступны в личном кабинете на портале "Госуслуги".

Система стимулирующий выплат медикам, занятых в борьбе с коронавирусом, изменится.

А кроме того, глава Нижегородского региона Глеб Никитин поддержал инициативу включить нижегородских добровольцев в первую волну бесплатной вакцинации от COVID-19.

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