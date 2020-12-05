"Два павильона сгорели, три – пострадали": в Арзамасе полыхал центральный рынок Фото: СОЦСЕТИ

Очередной пожар полыхал сегодня, 5 декабря, на просторах Нижегородской области. На этот раз горел центральный рынок города Арзамас. Информацией о происшествии поделилось Главное управление МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сегодня в 14:06 поступило сообщение о пожаре. Очевидцы сообщили, что горят два металлических павильона, находящиеся на территории центрального рынка Арзамаса на площади Соборная. Бригада пожарно-спасательных подразделений незамедлительно выехала на место. По установленным данным, площадь пожара составила 68 квадратных метров. 54 "квадрата" заняли два сгоревших павильона рынка, а другие 14 – три пострадавших павильона и магазин. В 14:15 удалось локализовать открытое горение, а в 14:26 – ликвидировать его полностью. К 14:58 были устранены последствия пожара.

К счастью, погибших или пострадавших в результате него нет.

В ликвидации последствий пожара участвовали 30 человек личного состава и 7 единиц техники.

Напомним, что несчастные случаи с огнём в Нижегородском регионе участились. Ранее мы сообщали, что также сегодня на улице Ларина в Нижнем Новгороде сгорела дотла фура с грузом. А ночью 4 декабря в Советском районе города сгорели два жилых частных дома.

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