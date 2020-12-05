На нижегородской Стрелке появился макет памятника Александру Невскому Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде может появиться памятник святому благоверному князю Александру Невскому. Вчера, 4 декабря, макет будущего памятника установили на территории Александро-Невского кафедрального собора на Стрелке. Сейчас специалисты оценивают, вписывается ли монумент в ландшафт города. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Установка памятника запланирована на 2021 год — к 800-летию Нижнего Новгорода и также 800-летию со дня рождения великого князя и полководца Александра Невского. Создание монумента отдано в руки коллектива под руководством скульптора и народного художника РФ Андрея Ковальчука.

Сейчас специалисты оценивают, вписывается ли монумент в ландшафт города. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Саму инициативу установки этого памятника поддержали эксперты «Команды 800». Напомним, «Команда 800» — это проект, приуроченный к предстоящему юбилею Нижнего Новгорода. Но не только профессиональное сообщество привлекли к обсуждению идеи, а также привлекалась и общественность.

За выбор внешнего облика и места установки памятника проводилось открытое голосование на официальном портале 800-летия города. 18 мая завершился первый этап голосования за территориальное расположение скульптуры. Из трёх предложенных вариантов горожане выбрали участок возле Александро-Невского кафедрального собора со стороны улицы Совнаркомовской. За него проголосовали 41,7 % участников.

20 августа окочился второй этап голосования — выбор внешнего облика статуи. На выбор предлагались два эскиза: конной статуи и моноскульптуры. Победил эскиз коллектива Андрея Ковальчука. Его выбрали 47,1% голосовавших.

Поэтому в скором времени в Нижнем Новгороде может появиться монумент Александру Невскому верхом на коне.

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