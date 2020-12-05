Четырёхлетняя девочка получила тяжёлые ожоги в Первомайском районе Нижегородской области Фото: Екатерина РОМАНОВА

Несчастный случай произошёл в Первомайском районе Нижегородской области. Там, 3 декабря, четырёхлетняя девочка получила страшные ожоги в результате неосторожного обращения с электрической розеткой. Об этом "Комсомолке" сообщила редакция медицинского информационного агентства "Стационар-пресс".

Пару дней назад маленькая жительница Первомайского района играла с металлическим конструктором. По всей видимости, ребёнок находился без присмотра. В ходе игры девочка вставила детали металлического конструктора в розетку, подключенную к электросети. К несчастью, она не смогла вынуть их обратно руками и решила сделать это ртом. Девочка получила тяжёлые ожоги языка, губ, носа и лобной области с обугливанием тканей.

Она была в срочном порядке доставлена из Первомайской ЦРБ в Нижегородскую областную детскую больницу. Но после осмотра дежурным челюстно-лицевым хирургом и оториноларингологом была перенаправлена в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ для дальнейшего лечения.

В связи с происшествием медики напоминают о профилактике бытовых электротравм! И настоятельно просят всех родителей закрыть ребёнку доступ к любым электророзеткам! Более того, проверить изоляцию электропроводов и исправность состояния электрооборудования. А также призывают не оставлять маленьких детей без присмотра во избежание подобных несчастий. Родителям следует объяснить детям, почему осторожность в обращении с электророзеткой необходимо соблюдать, и не допускать детских игр вблизи энергообъектов.

Редакция "Комсомольской правды в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования семье пострадавшей девочки и желает ей скорейшего выздоровления!

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