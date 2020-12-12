«Совещания по фен-шую, зачеты по шаолиню»: Крупный скандал разгорелся в нижегородской полиции

«Комсомолка» уже направила запрос на получение комментария об этом инциденте. Фото: скриншот из сюжета «Кстати»
Новый день в нижегородской полиции начался с большого скандала, разразившегося после того, как в интернете появились фотографии служебных документов. Всё началось с того, что начальник нижегородского отдела полиции иронично и с использованием нецензурной лексики прокомментировал приказ, пришедший из ГУВД. Об этом сообщает нижегородская программа «Кстати».
На слитом в сеть документе просят довести до личного состава информационное письмо «Об этичном взаимодействии с современным Китаем».
Чуть ниже следует рукописное заключение от начальника местного отделения, где он требует все совещания проводить по фэн-шую, а зачеты сдавать по нормативам шаолиня. К слову, важность этой информации он подчёркивает использованием бранной лексики.
«Комсомолка» уже направила запрос на получение комментария об этом инциденте.
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