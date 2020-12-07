«Эвакуация шла постепенно»: Жильцы горящей 25-этажки в Дзержинске рассказали, как их спасали

Жильцы горящей 25-этажки в Дзержинске рассказали, как их спасали. Фото: Валерия Антонова

В Дзержинске огнеборцы продолжают работать в 25-этажке, где произошел страшный пожар. Напомним, сегодня около 19:30 часов там загорелась квартира на 16 этаже. К моменту приезда пожарных происходило открытое горение: языки пламени уже вырывались из окна. Были слышны крики и плач.

В ликвидации пожара принимали участие 48 человек и 12 единиц техники, пожару присвоен второй ранг. К 20:36 пожар удалось локализовать, вслед за этим было ликвидировано открытое горение. На место происшествия прибыл мэр Дзержинска Иван Носков.

Квартира загорелась на 16 этаже. Фото: Валерия Антонова.

«Примерно через час пожарные закончат проливку места горения и начнут впускать жильцов до 16-го этажа в свои квартиры. У жилого дома развернут оперативный штаб, дежурят скорые, полиция, кинологи с собаками. Жильцов дома обеспечивают питанием», - рассказали в администрации города химиков.

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, площадь возгорания составила 45 квадратных метров. Квартира практически полностью выгорела изнутри.

Квартира выгорела полностью. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По уточненной информации, из горящей 25-этажки в Дзержинске было эвакуировано 115 человек, включая 25 детей. Информации о пострадавших пока нет.

«Эвакуация людей шла постепенно, так как по лестнице спускаться не очень удобно большой толпой, - рассказала «Комсомолке» жительница злополучной многоэтажки Валерия Антонова. - Я вышла на улицу в 19:40, на тот момент здесь было уже немало людей. У дома находилось достаточно много пожарных машин.

На месте происшествия дежурят скорые. Фото: Плохие новости Дзержинск

Сейчас на месте находятся четыре автобуса, в которых могут согреться эвакуированные жильцы. Если потребуется, их разместят в детском лагере «Город спорта», сообщили в администрации Дзержинска.

Предполагаемая причина страшного пожара в дзержинской 25-этажке до сих пор не названа. Тем временем в сети распространяются самые разные версии произошедшего. По одной из них, пожар тушили с помощью системы пожаротушения, которая предусмотрена проектом дома.

«Единственная проблема, как рассказали нам очевидцы, была в том, что никак не могли найти ключи. Консьержка старая уволилась, новая пока не в курсе», - пишет городской паблик «Нижний Новгород без цензуры».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото с места пожара в 25-этажном доме в Дзержинске опубликовали спасатели

В ходе спасательной операции из горящего 25-этажного дома в Дзержинске Нижегородской области были эвакуированы 115 человек, в том числе 25 детей. Спасатели уже опубликовали фотографии с места пожара в 25-этажном доме в Дзержинске (подробности).

Видео с места пожара в 25-этажном доме в Дзержинске появилось в сети

В Дзержинске Нижегородской области продолжаются спасательные работы на месте происшествия. Тем временем в сети появилось видео с места пожара в 25-этажном доме в Дзержинске. На кадрах видно, что языки пламени вырываются из горящей квартиры на 16-м этаже. (подробности)