«Сидел в оцепенении»: Нижегородские автоинспекторы вытащили из огня человека

Сотрудники ДПС, спасшие человека из горящей постройки. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Настоящий геройский поступок совершили сотрудники ГИБДД Нижегородской области. Они спасли человека на пожаре, свидетелем которого оказались совершенно случайно.

Все произошло 3 декабря в Богородске.

«У нас было дежурство, мы находились на маршруте патрулирования, - вспоминают госавтоинспекторы. - В какой-то момент заметили, что горит постройка около дома на улице Садовой, остановились, пошли проверить».

Навстречу стражам порядка уже бежали жильцы стоявшего здесь дома: взрослые и дети. Они наперебой кричали, что в горящем строении может находиться человек – бродяга, который здесь живет с их согласия.

Пожар потушили прибывшие огнеборцы. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

«Я отвел граждан от горящего строения на безопасное расстояние, после чего зашел в задымленную постройку. Там прямо напротив очага возгорания сидел мужчина – он находился в оцепенении. Я вывел его на улицу», - рассказал спаситель.

Вскоре на место происшествия подоспел пожарный расчет и «скорая помощь». Пожарные ликвидировали возгорание, а медики осмотрели бездомного. От госпитализации он отказался.

Напомним, в конце октября в Нижегородской области инспектор ДПС спас многодетную семью, попавшую ночью в ДТП на безлюдной дороге.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!