«Сидел в оцепенении»: Нижегородские автоинспекторы вытащили из огня человека

Сотрудники ДПС, спасшие человека из горящей постройки.
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
Настоящий геройский поступок совершили сотрудники ГИБДД Нижегородской области. Они спасли человека на пожаре, свидетелем которого оказались совершенно случайно.
Все произошло 3 декабря в Богородске.
«У нас было дежурство, мы находились на маршруте патрулирования, - вспоминают госавтоинспекторы. - В какой-то момент заметили, что горит постройка около дома на улице Садовой, остановились, пошли проверить».
Навстречу стражам порядка уже бежали жильцы стоявшего здесь дома: взрослые и дети. Они наперебой кричали, что в горящем строении может находиться человек – бродяга, который здесь живет с их согласия.
Пожар потушили прибывшие огнеборцы.
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
«Я отвел граждан от горящего строения на безопасное расстояние, после чего зашел в задымленную постройку. Там прямо напротив очага возгорания сидел мужчина – он находился в оцепенении. Я вывел его на улицу», - рассказал спаситель.
Вскоре на место происшествия подоспел пожарный расчет и «скорая помощь». Пожарные ликвидировали возгорание, а медики осмотрели бездомного. От госпитализации он отказался.
Напомним, в конце октября в Нижегородской области инспектор ДПС спас многодетную семью, попавшую ночью в ДТП на безлюдной дороге.
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