Провалившегося под лед кабана спасли в Нижегородской области

Кабан не мог выбраться самостоятельно из ледяного плена. Фото: Госохотнадзор Нижегородской области

В Нижегородской области спасли дикого кабана, провалившегося под лед. Инцидент произошел недалеко от села Ключищи в Шатковском районе, пишет телеграм-канал «Нижний №1».

Согласно информации, огромный вепрь ночью вышел из леса и провалился в расположенный здесь водоем. На помощь зверю пришли сотрудники местного лесничества – благодаря их усилиям кабан остался жив и был благополучно вызволен из ледяной западни.

Спасенный зверь убежал обратно в лес. Фото: тг-канал "Нижний №1"

Когда же зверь оказался на свободе, он быстро ретировался обратно в лес.Как сообщили в Госохотнадзоре, сейчас жизни и здоровью животного ничто не угрожает. Кстати, ежегодно в зимний период в лесах устраивают кормушки для кабанов - так что кабанчик не останется голодным.

Напомним, недавно в Выксе спасатели вытаскивали из воды щенка, провалившегося под лед. Барахтающегося в воде бедолагу заметили с берега местные жители. Они позвонили в службу спасения, и прибывшие спасатели вызволили щенка. К счастью, все закончилось хорошо, и пес быстро нашел хозяев среди местных жителей.

А в начале этого года жителям Нижегородской области пришлось вытаскивать из водоема провалившегося под лед лося.

КОНКРЕТНО

Если вы стали свидетелем того, что животное попало в беду, необходимо вызвать профессионалов, обратившись в круглосуточную экологическую диспетчерскую «Зеленый телефон» 433−22−11 или по единому номеру 112.

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