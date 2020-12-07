«Дед Мороз с антителами»: Нижегородцам предлагают антиковидное поздравление с Новым годом

Даже Деды Морозы в этом году антиковидные. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Дед Мороз с антителами поздравит вас и ваших деток с Новым годом» - такое необычное объявление появилось на днях на «Авито» в Нижнем Новгороде. Нет, ну а что: время сейчас непростое, поэтому даже сказочные герои должны идти в ногу с эпидемиологической ситуацией.

Спрос, как известно, рождает предложение. Сегодня часто можно услышать разговоры о том, как поменялась жизнь во время пандемии и что всем приходится приспосабливаться к новым условиям. Даже Дедушке Морозу.

Как во время новогоднего поздравления максимально обезопасить ребят от коронавирусной инфекции? Ответ нашел предприимчивый нижегородец: надо просто… переболеть ковидом. Перенесший недавно коронавирусную инфекцию Дмитрий решил обратить этот факт в свою пользу.

Объявление: антиковидный Дед Мороз. Фото: с сайта объявлений "Авито".

«На протяжении уже лет десяти в декабре я даю подобное объявление, - рассказал «Комсомолке» автор объявления Дмитрий. - В этом году решил быть в тренде и предложить услуги «антиковидного» Деда Мороза. Не так давно мы с женой переболели коронавирусом, и у меня есть к нему антитела. Даже справка имеется», - рассказал «Комсомолке» автор объявления Дмитрий.

Стоимость услуги составляет две тысячи рублей за получасовую программу: песни, поздравление, хоровод вокруг елочки.

Вообще-то основная профессия Дмитрия – продавец-консультант в магазине сантехники, но есть у него и небольшой бизнес в сфере ивент-услуг.

По его словам, заказы на «антиковидного» Деда Мороза есть, но спрос, конечно, в этом году меньше обычного. В основном поздравлять приходится детей, а вот с корпоративами не задалось: подобные мероприятия в Нижегородской области оказались под запретом из-за неблагополучной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!