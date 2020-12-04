«Страницы истории»: нижегородцам стал доступен новый краеведческий портал

Нижегородцам стал доступен совершенно новый краеведческий интернет-портал. 3 декабря Нижегородская областная научная библиотека им. В.И.Ленина презентовала свой готовый проект «Нижегородская область: страницы истории». Он был создан на средства президентского гранта специально к 800-летию Нижнего Новгорода и 160-летию самой библиотеки. Обе юбилейные даты выпадают на следующий, 2021-ый год.

Его презентовала нижегородская научная библиотека им. Ленина. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На сегодняшний день ресурс содержит 15 тысяч документов, коллекция которых будет регулярно пополнятся со временем. Так называемые документы оцифровываются с их подлинных бумажных версий, поэтому на пополнение портала оставшимся бесчисленным материалом, хранящимся в нижегородской библиотеке, требуется время. Но представители библиотеки обнадёживают, что это обязательно произойдёт и задачу они выполнят. К слову, всего нижегородская библиотека хранит четыре миллиона исторических документов. И все они в последствии будут оцифрованы для портала.

Важно сохранить физическое состояние документов.

Под словом "документы" подразумевается разноплановый материал — это географические карты, фотографии, различные губернские еженедельные и ежемесячные издания, а также многое другое.

Портал выполнен с удобством для пользователей. К примеру, хранящийся в нём материал поделен на разделы: "800-летие основания Нижнего Новгорода", "Нижегородская периодическая печать", "Районная печать Нижегородской (Горьковской) области в годы войны. 1941-1945 гг." и "Коллекции". Кроме этого, он оснащён интеллектуальным поиском и функцией "Личный кабинет". Зарегистрировавшись, пользователи могут создавать свои личные подборки и просматривать историю запросов. Но регистрация не обязательна — материалы портала находятся в открытом доступе. Более того, для слабовидящих существует даже функция "экранного диктора", то есть озвучки текста документа.

Портал выполнен с удобством для пользователей. ФОТО: http://nnov.ngounb.ru/

— Мы постарались сделать работу на портале максимально комфортной для пользователей: и для студентов, и для учеников, и для тех, кто профессионально занимается историей, — рассказала "Комсомолке" директор Нижегородской областной научной библиотеки им. Ленина Ольга Лисятникова.

Хранящийся материал поделен на разделы. ФОТО: http://nnov.ngounb.ru/

Оцифровка материалов библиотеки важна по двум причинам. Во-первых, это сохранность физического состояния документов — в этом заключается главная цель проекта. Естественным образом бумага подлинников ветшает и, в конце концов, нижегородское наследие может быть утеряно за счёт времени и, в особенности, частого просмотра документов читателями. А во-вторых, это доступность истории нашего края для всех интересующихся в сети.

— Кто-то может не пойти за книгой, но прочтёт в интернете и заинтересуется, — рассуждает заведующая отделом организации электронной библиотеки Дина Храмова.

Директор привела в пример 800-летие Нижнего Новгорода, по мере приближения которого возрастает интерес к этому вопросу. А вместе с тем вспоминается и 700-летие города, то есть 1921 год, и события прошедших ста лет. На этот счёт библиотека подготовила материалы, которые нижегородцы могут просмотреть и оценить, как изменились город и уклад жизни в нём за целое столетие. Или не изменились?

— Я думаю, наш ресурс будет интересен любому нижегородцу и жителю области. Он будет живой и регулярно пополняющийся, — отметила Ольга Лисятникова. — Но пополняться он будет не по заранее утверждённому плану. Главное то, что мы стараемся прогнозировать запросы нижегородцев и их интерес к каким-либо теме или периоду истории нижегородского края.

Оцифровка материалов библиотеки очень важна.

Ольга Лисятникова заверила, что работники библиотеки будут пополнять портал не только самыми традиционными вещами вроде истории города Горького, но и темами, интересными разным представителям нашего общества. Сюда войдёт, к примеру, и мода в Нижнем Новгороде. Журналы нижегородского Дома модели хранятся в библиотеке и будут опубликованы на портале уже в скором времени. В них мы увидим моделей, позирующих на фоне родного Горького.

Прошедшая презентация краеведческого интернет-портала обещает ещё много интересного для нижегородцев и жителей региона. Осталось зарегистрироваться и следить за обновлениями!

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