Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 декабря 2020 года: в 20 районах Нижегородской области не выявили новых заражений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 481 случай нового заражения коронавирусом. Таким образом число заболевших в области почти достигло 56 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 55 901 нижегородец. Положительные показатели за последние 24 часа снизились: 440 человек из тех, у кого ранее был подтверждён коронавирус, полностью излечились. По последним данным, в Нижегородской области выздоровели уже 50 363 жителя – это новый рубеж. К сожалению, 15 человек не справились с болезнью за сутки. Статистика летальных исходов по региону стабильна. Суммарное число жертв COVID-19 – 1 215 человек. Рейтинг заболеваемости в районах Нижнего Новгорода и области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске. Примечательно, что за минувшие сутки в 20 районах Нижегородской области не обнаружили новых заражений.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы сообщали, что работа нижегородских рынков, театров и привокзальных кафе изменится. Губернатор региона Глеб Никитин внёс новые изменения в Указ о режиме повышенной готовности.

А также министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Сергей Злобин рассказал «Комсомолке» об удалёнке, заболеваемости в школах и дистанционных новогодних ёлках.

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