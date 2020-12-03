Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 декабря 2020 года: изменится работа рынков, театров и привокзальных кафе Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 473 новых заражённых коронавирусом. Таким образом число заболевших в области перешагнуло отметку в 55 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 55 420 нижегородцев. Положительные показатели за последние 24 часа радуют: 490 человек из тех, у кого ранее был подтверждён коронавирус, полностью излечились. По последним данным, в Нижегородской области выздоровели уже 49 923 жителя. Их число почти достигло 50 тысяч. К сожалению, 14 человек не справились с болезнью за сутки. Статистика летальных исходов по региону стабильна. Суммарное число жертв COVID-19 – 1 200 человек. Рейтинг заболеваемости в районах Нижнего Новгорода и области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске. Примечательно, что за минувшие сутки в 19 районах Нижегородской области не обнаружили новых заражений.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы сообщали, что работа нижегородских рынков, театров и привокзальных кафе изменится. Губернатор региона Глеб Никитин внёс новые изменения в Указ о режиме повышенной готовности.

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