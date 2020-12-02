Электробусы могут появиться в Нижнем Новгороде к юбилею в 2021 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году в Нижнем Новгороде могут появиться электробусы. Курсировать по областному центру они начнут к его 800-летию. Об этом сообщила пресс-служба разработчика электрозарядных станций для электробусов – концерна «Ростех».

Ведущиеся этой осенью переговоры компаний «Ростех» и АЗ «ГАЗ» прошли успешно и плодотворно. На повестке значился вопрос о совместном развитии зарядной инфраструктуры, которая обеспечивает работу парка малотоннажных электромобилей с модульной архитектурой – «ГАЗель» E-NN. Сейчас переговоры нижегородского руководства с «Ростех» касаются вопроса использования ультрабыстрых зарядных станций для запуска тестовых маршрутов электробусов к 800-летию Нижнего Новгорода – об этом сказано на сайте концерна.

Электробусы могут появиться в Нижнем Новгороде к юбилею в 2021 году. ФОТО: Виктор Молодцов

На площадке предприятия «Ростех» его представители продемонстрировали работу зарядной станции. Для того, чтобы зарядить целый премиальный электрический серийный кроссовер потребовалось всего полчаса. А ранее, по результатам опытно-промышленных испытаний в «Мосгортрансе», была подтверждена эффективность этого устройства для зарядки электробусов.

К слову, планы концерна «Ростех» распространяются не только на столицу Приволжья, но и на Тюмень и Владивосток, где также рассчитывается развить электробусные маршруты.

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