Шесть главных новостей Нижнего Новгорода за уходящую неделю

Обзор событий уходящей недели. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В начале минувшей недели получила продолжение история банковской управляющей из Павлова, которая обманула десятки клиентов и была арестована. Мы узнали подробности мошеннической схемы, а также попытались выяснить причины ее поступка.

Настоящую шумиху подняли на этой неделе жители Чкаловска: они начали борьбу с вышками 4G. Новоявленные Дон-Кихоты даже перекрыли дорогу, чтобы не допустить монтажников на свою территорию.

Между тем Нижний Новгород продолжает готовиться к 800-летию. Несколько дней назад стало известно, какие территории в городе благоустроят в 2021 году. Проверьте, может быть, именно рядом с вашим домом появится сквер или современная детская площадка.

В последний день ноября нижегородцев шокировало происшествие на Московском шоссе, где иномарка сбила двух мальчиков прямо на светофоре. Оба в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

В последние пару дней нижегородцы активно обсуждают пост российского журналиста Алексея Пивоварова в Instagram, который он посвятил Нижнему Новгороду. В нем телеведущий рассуждает о главной причине проблем нашего города и признается, что «по-настоящему полюбить Нижний Новгород пока не получается».

Внимание сотен нижегородцев на этой неделе было приковано к истории про собаку, которая путешествует в маршрутке. Сбежавшая от хозяина собака два дня ездила с водителем в автобусе вместо кондуктора. Сбежавшая от хозяина хаски прибилась к водителю автобуса и проработала с ним два дня, а когда ее вернули хозяину, история получила неожиданное продолжение.

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