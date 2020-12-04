Два жилых дома сгорели в Нижнем Новгороде ночью 4 декабря

Происшествие случилось в Советском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар произошел в Советском районе Нижнего Новгорода минувшей ночью. Там в частном секторе на улице Пригородной загорелся жилой дом, а вскоре огонь перекинулся и на соседнее здание.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в половине четвертого ночи. Пожару был присвоен повышенный ранг.

Пожар начался глубокой ночью. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«В 4:05 пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 300 квадратных метров, а в 6:41 пожар был ликвидирован на той же площади», - рассказали подробности в МЧС.

Пожару был присвоен повышенный ранг. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В результате пожара сгорели два личных жилых дома. К счастью, погибших и пострадавших нет.

С огнем боролись более трех часов. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Причину, по которой загорелся дом, еще предстоит установить.

Площадь пожара составила 300 кв.м. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, еще один крупный пожар произошел на днях на Бору. Там 1 декабря горел многоквартирный жилой дом на площади 240 квадратных метров. Из-за пожара без вещей остались семь детей.

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