Владимир Путин поздравил с Днем Рождения нижегородскую школьницу. Фото: СОЦСЕТИ

13-летняя жительница Нижегородской области Аня Пономаренко теперь может смело рассказывать друзьям и одноклассникам, что ее с Днем Рождения поздравил сам президент России. Причем свидетелями этому была вся страна!

- Когда я уезжал на встречу с президентом, дочка очень расстроилась, что я пропущу ее День Рождения. Сказала, что будет ругаться, если я не приеду вовремя. Единственное, за что обещала меня простить – это если президент ее поздравит, - рассказал «Комсомолке» председатель НРО «Ковчег», депутат думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко. – И я дочке это пообещал! Почему-то я с самого начала ожидал такой реакции от президента. И действительно, когда я рассказал эту историю Владимиру Владимировичу, он поздравил Анечку с Днем Рождения.

До дома Роман так пока еще и не доехал, однако дочка впечатлениями уже поделилась. Она до конца не верила, что сможет получить такой подарок от президента.

- Она очень счастлива и довольно – обещала сильно не ругаться, что я пропустил ее День Рождения. Но, кстати, подарки я ей уже подарил. Сегодня курьер привез ей цветы и развивающую игру от меня. Так что она всем довольна!