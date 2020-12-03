«Купили сигарет и пива»: Беременная нижегородка нашла банковскую карту и устроила шопинг с подругой

Чтобы не быть узнанной, женщина натягивает маску почти на все лицо. Фото: принтскрин видео.

В Нижнем Новгороде ищут беременную женщину, которая нашла чужую банковскую карту и устроила шопинг с подружкой. Об этом рассказала владелица той самой карты Екатерина Тимина.

Все произошло вечером 30 ноября в жилом микрорайоне «Цветы». Екатерина попросила сходить своего 13-летнего сына за продуктами в ближайшую «Пятерочку» и для удобства, чтобы не возиться с наличкой, дала ему свою банковскую карту. Около магазина мальчик обнаружил, что карта исчезла: видимо, случайно выпала из кармана.

«Он сразу стал ее искать вокруг магазина, но не нашел – вернулся домой весь расстроенный, на нем просто лица не было!» - рассказала «Комсомолке» Екатерина.

Вместе с тем ей на телефон одна за другой посыпались смски о списании средств. Конечно, карту после этого сразу заблокировали. Как выяснилось, в то время, пока мальчик искал карту, ее нашла некая женщина и решила прошвырнуться по магазинам и аптекам.

В местном магазине «Бристоль» она попала на камеру видеонаблюдения. Здесь они с подругой, натянув маски на лица, прикупили пива и сигарет. Примечательно, что у женщины, которая расплачивается на кассе, под пуховиком просматривается внушительных размеров живот – вероятно, она уже на хорошем сроке беременности.

«Она сделала покупки в «Бристоле», купила препараты в двух аптеках на приличную сумму», - сокрушается владелица карты. По ее словам, всего похитительница карты «пошопилась» на 1800 рублей.

Заявление в полицию сразу писать не стали: решили поискать присвоившую карту женщину по местным интернет-сообществам: авось кто-то ее узнает и призовет к совести. Однако за несколько дней на связь с Екатериной так никто и не вышел.

«Мы уже связались с участковым, будем писать заявление. Сейчас подготавливаем видеоматериалы. Ей может грозить статья «Мелкое хищение» - рассказала нижегородка.

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