Опубликованы результаты проверки дзержинской школы после массового отравления детей

Роспотребнадзор выявил ряд нарушений в дзержинской школе, где отравились дети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор обнародовал результаты проверки дзержинской школы, где произошло массовое отравление детей.

Напомним, инцидент произошел 13 ноября в Дзержинске. В пятницу вечером четверо учащихся младших классов школы №20 были доставлены в местную больницу с признаками острой кишечной инфекции, еще несколько детей с подобными симптомами лечились дома своими силами. Школьная столовая была временно закрыта, Роспотребнадзор незамедлительно начал проверку.

«В ходе расследования отобраны пробы биоматериала от сотрудников школы, учеников, обратившихся за медицинской помощью, сотрудников организатора питания и поставщиков пищевых продуктов. При лабораторном обследовании методом ПЦР у заболевших детей обнаружена РНК-норовируса», - сообщает ведомство.

По данным Роспотребнадзора, в школьной столовой в ходе проверки был выявлен ряд нарушений.

«В частности, были обнаружены нарушения требований санитарного законодательства. Так, например, для проведения уборки и дезинфекции в столовой используют моющие и дезинфицирующие средства, не разрешенные к применению в установленном порядке; в обеденном зале используют непромаркированный уборочный инвентарь и прочее», - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

После инцидента в помещениях школы и пищеблока была проведена генеральная уборка и дезинфекция. За выявленные нарушения ответственные лица будут привлечены к административной ответственности.

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