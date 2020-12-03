Журналист Алексей Пивоваров: «По-настоящему полюбить Нижний Новгород не получается»

Алексей Пивоваров считает, что Нижний - очень красивый город. Фото: Роман Игнатьев, Иван Вислов.

Российский журналист Алексей Пивоваров поделился своим впечатлением от Нижнего Новгорода. Об этом телеведущий написал на страницах своего Instagram, посвятив нашему городу отдельный большой пост.

«Нижний Новгород - грандиозный город, запутавшийся в лабиринтах самоидентификации. Каждый раз, приезжая сюда, не могу отделаться от ощущения задумчивой неопределенности, будто застывшей на здешних улицах. Город похож на гонщика, чей болид вынесло с трассы на крутом вираже — и водитель беспомощно топчется на гравии. Таким виражом стал для Нижнего Двадцатый век», - считает Алексей Пивоваров.

В 19 веке Нижний был одним из важнейших экономических и деловых центров России, в 20 веке здесь были построены важнейшие предприятия оборонной промышленности и автомобилестроения, рассуждает господин Пивоваров.

«Дальше, по ощущениям, пошло совсем не так. Центр бизнеса и торговли в новой России переместился в Москву, которая, к несчастью Нижнего, слишком близко — в итоге она стала затягивать в себя его силы подобно огромному пылесосу. Нижний ментально всегда был похож на столицу, и эта столичность сыграла с ним злую шутку. Москва превратила его в свое дальнее предместье, в особо удаленный спальный район», - пишет журналист.

Вместе с тем он удивляется: вроде бы все в Нижнем Новгороде нормально – и город благоустраивают, и «губернатор молодой-продвинутый», «а ощущения движухи, жизни - нет»

«Меня это прямо расстраивает, потому что ведь очень красивый город! И каждый раз, приезжая сюда, хочу его по-настоящему полюбить. И все как-то не получается...» - признался Алексей Пивоваров.

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