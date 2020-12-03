Названа причина появления фонтана у Тобольских казарм

Напротив строящегося аквапарка в Нижнем Новгороде забил фонтан. Фото: Инстаграм @budushiy_mer

Настоящий фонтан забил из-под земли в Нижнем Новгороде днем 2 декабря. Инцидент произошел около Тобольских казарм, прямо через дорогу от строящегося аквапарка.

Нижегородцы, проезжавшие по проспекту Гагарина, сняли «гейзер» на видео и выложили в интернет. На кадрах видно, что столп воды поднимается в высоту более чем на 2-2,5 метра. Рядом с самим фонтаном образовалось уже целое озеро воды.

Нижегородский водоканал объяснил, что стало причиной аварии.

«При заливке катка на территории Тобольских казарм был сорван пожарный гидрант, принадлежащий Нижегородскому водоканалу», - пояснили в компании.

Также в водоканале отметили, что вода была перекрыта, и сотрудники оперативно приступили к замене пожарного гидранта.

Сами нижегородцы отнеслись к ситуации с юмором. "Никогда такого не было, и вот опять!" - шутят горожане. Действительно, подобного рода коммунальные аварии в Нижнем - не редкость. Так, например, по весне огромный фонтан из кипятка разбудил ранним утром жителей дома на улице Рокоссовского.

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