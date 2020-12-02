Как украсят Нижний Новгород на Новый год: иллюминация и адреса самых красивых елок.

До Нового года остается меньше месяца, и подготовка к празднику уже идет полным ходом. Новогодние елки уже успели установить на площади Советской, в Светлоярском парке и в парке имени 1 Мая. Всего же к Новому году по городу планируется установить свыше 70 зеленых красавиц. Они появятся на площадях, в скверах, а также на территориях, прилегающих к торговым центрам и предприятиям. Помимо самих елок, в городе планируется украсить и некоторые живые деревья.

Недавно в Нижнем Новгороде подвели итоги конкурса на оформление города. Аукцион был признан несостоявшимся, так как была подана всего одна заявка. С этим участником после 7 декабря и будет заключен контракт. Сразу после этого начнется украшение Нижнего Новгорода.

- В общей сложности, в городе будет размещено 776 элементов светодинамического оборудования, - рассказали «Комсомолке» в администрации Нижнего Новгорода. – В том числе 582 световые консоли, 73 световые перетяжки, шесть объемно-пространственных композиций. Также светодиодами будут украшены 115 живых деревьев. Все эти украшения будут размещаться на основных магистралях и в скверах Нижнего Новгорода.

По данным городской администрации, в Нижнем Новгороде будут празднично оформлены 27 участков во всех районах города. Помимо светодиодов, в украшении города будут использоваться панно, рекламные щиты и флаги.

КОНКРЕТНО

Где будут установлены новогодние елки?

Автозаводский район

• Космическая, 53

• Аркадия Гайдара, 26

• Спутника, 26

• в мкрн. Юг

• Водный мир

• Молодежный

• мкрн. Доскино

• пос. Новое Доскино

• Мостоотряд

• 13 новогодних елок будет установлено у ТЦ и рынков.

Канавинский район

• Парк им. 1 Мая, Сквер «Канавинский»

• Сквер им. Чкалова,

• ул. Тепличная, 4а

• ул. Тихорецкая, 12

• ул. Гороховецкая, 12 (ставит ОАО «РЖД»)

• ул. Ракетная, 2

• ул. Должанская, 9

• ул. Пролетарская, 7

• Мещерский бульвар, 10 (1 большая и 4 малых)

• ул.Бетанкура, 1 (ТРЦ «Седьмое небо»)

• ул. Бетанкура, 1А (стадион Нижний Новгород)

• Площадь Революции (ТЦ «Республика», ТЦ «ЦУМ»)

• ул. Керченская, 18 (ставит ПАО «Сбербанк»)

• ул. Керченская, 15А (ставит АО «Нижегородский водоканал»).

Московский район

• ул. Ярошенко, 5а на площадке у Дворца спорта «Юность»

• ул. Шаляпина, 19 (детская площадка)

• у торгового центра «Eurospar»

• Московское шоссе, 105 (Фабрика «Октябрь»)

Нижегородский район

* сквер им.1905 года

• площадь Горького

• у торговых центров «Шоколад», «Фантастика»

Приокский район

• площадь им.Жукова перед кинотеатром «Импульс»

• пос. Дубенки

• у центральной проходной НПП им.Фрунзе

• ПАО «НИТЕЛ»

• у торговых центров «Гагаринский», «Жанто-1», «Открытый материк», «Перекресток»

• у автосалона «Хендай», автосалон «Луидор»

• у центральной проходной АО «Транснефть-Подводсервис»

• у ресторана «Березовая роща» в Ольгино

• у здания администрации Приокского района.

Ленинский район

• проспект Ленина, 32 (у кинотеатра «Россия»)

• в парке Станкозавод

• ул. Премудрова, 8 (бывшее ДК «Красная Этна»)

• парк Дубки

• двор дома № 25/4 по улице Снежная

• двор дома № 6/3 по площади Комсомольская

• пл. Комсомольская, 6 (ЦНТ «КомсоМОЛка»)

• пр. Ленина, 93а (у проходной АО ПКО «Теплообменник»)

• ул. Героя Попова, 35 (у магазина «Ордер»).

Советский район

* Две ели у ТЦ «Жар - птица»

• на площади Советской

• у Верхне-Волжского управления гидрометеослужбы на ул. Бекетова

• у офисного здания МТС

• у Нижегородстата

• у бизнес-центра «Орбита».

Сормовский район

* Центр Сормова

• Светлоярский парк

• Сормовский парк

• сквер им. Ленинского Комсомола

• ул. Федосеенко (у ОДЦ «Надежда»)

• ул. Рубинчика (у домов № 17,18).