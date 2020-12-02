Как украсят Нижний Новгород на Новый год: иллюминация и адреса самых красивых елок.
До Нового года остается меньше месяца, и подготовка к празднику уже идет полным ходом. Новогодние елки уже успели установить на площади Советской, в Светлоярском парке и в парке имени 1 Мая. Всего же к Новому году по городу планируется установить свыше 70 зеленых красавиц. Они появятся на площадях, в скверах, а также на территориях, прилегающих к торговым центрам и предприятиям. Помимо самих елок, в городе планируется украсить и некоторые живые деревья.
Недавно в Нижнем Новгороде подвели итоги конкурса на оформление города. Аукцион был признан несостоявшимся, так как была подана всего одна заявка. С этим участником после 7 декабря и будет заключен контракт. Сразу после этого начнется украшение Нижнего Новгорода.
- В общей сложности, в городе будет размещено 776 элементов светодинамического оборудования, - рассказали «Комсомолке» в администрации Нижнего Новгорода. – В том числе 582 световые консоли, 73 световые перетяжки, шесть объемно-пространственных композиций. Также светодиодами будут украшены 115 живых деревьев. Все эти украшения будут размещаться на основных магистралях и в скверах Нижнего Новгорода.
По данным городской администрации, в Нижнем Новгороде будут празднично оформлены 27 участков во всех районах города. Помимо светодиодов, в украшении города будут использоваться панно, рекламные щиты и флаги.
КОНКРЕТНО
Где будут установлены новогодние елки?
Автозаводский район
• Космическая, 53
• Аркадия Гайдара, 26
• Спутника, 26
• в мкрн. Юг
• Водный мир
• Молодежный
• мкрн. Доскино
• пос. Новое Доскино
• Мостоотряд
• 13 новогодних елок будет установлено у ТЦ и рынков.
Канавинский район
• Парк им. 1 Мая, Сквер «Канавинский»
• Сквер им. Чкалова,
• ул. Тепличная, 4а
• ул. Тихорецкая, 12
• ул. Гороховецкая, 12 (ставит ОАО «РЖД»)
• ул. Ракетная, 2
• ул. Должанская, 9
• ул. Пролетарская, 7
• Мещерский бульвар, 10 (1 большая и 4 малых)
• ул.Бетанкура, 1 (ТРЦ «Седьмое небо»)
• ул. Бетанкура, 1А (стадион Нижний Новгород)
• Площадь Революции (ТЦ «Республика», ТЦ «ЦУМ»)
• ул. Керченская, 18 (ставит ПАО «Сбербанк»)
• ул. Керченская, 15А (ставит АО «Нижегородский водоканал»).
Московский район
• ул. Ярошенко, 5а на площадке у Дворца спорта «Юность»
• ул. Шаляпина, 19 (детская площадка)
• у торгового центра «Eurospar»
• Московское шоссе, 105 (Фабрика «Октябрь»)
Нижегородский район
* сквер им.1905 года
• площадь Горького
• у торговых центров «Шоколад», «Фантастика»
Приокский район
• площадь им.Жукова перед кинотеатром «Импульс»
• пос. Дубенки
• у центральной проходной НПП им.Фрунзе
• ПАО «НИТЕЛ»
• у торговых центров «Гагаринский», «Жанто-1», «Открытый материк», «Перекресток»
• у автосалона «Хендай», автосалон «Луидор»
• у центральной проходной АО «Транснефть-Подводсервис»
• у ресторана «Березовая роща» в Ольгино
• у здания администрации Приокского района.
Ленинский район
• проспект Ленина, 32 (у кинотеатра «Россия»)
• в парке Станкозавод
• ул. Премудрова, 8 (бывшее ДК «Красная Этна»)
• парк Дубки
• двор дома № 25/4 по улице Снежная
• двор дома № 6/3 по площади Комсомольская
• пл. Комсомольская, 6 (ЦНТ «КомсоМОЛка»)
• пр. Ленина, 93а (у проходной АО ПКО «Теплообменник»)
• ул. Героя Попова, 35 (у магазина «Ордер»).
Советский район
* Две ели у ТЦ «Жар - птица»
• на площади Советской
• у Верхне-Волжского управления гидрометеослужбы на ул. Бекетова
• у офисного здания МТС
• у Нижегородстата
• у бизнес-центра «Орбита».
Сормовский район
* Центр Сормова
• Светлоярский парк
• Сормовский парк
• сквер им. Ленинского Комсомола
• ул. Федосеенко (у ОДЦ «Надежда»)
• ул. Рубинчика (у домов № 17,18).