Многоквартирный дом на Бору выгорел на площади 240 квадратов: Одна женщина погибла Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшный пожар произошел минувшим вечером на Бору – там загорелся двухэтажный шестиквартирный дом. Вскоре все здание было охвачено пламенем.

- Сообщение о пожаре поступило в 19:26 1 декабря, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Как оказалось, загорелся дом в деревне Медведково на Бору. К моменту прибытия первых подразделений у дома полностью горла кровля. К половине девятого пожар был локализован на площади 240 квадратных метров.

Когда начались разборы завалов, было обнаружено тело 64-летней женщины. Она погибла на месте.

Без одежды и вещей остались семь маленьких детей. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Все жильцы дома разместились у родственников, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Причины пожара сейчас выясняются. Полностью ликвидировать возгорание удалось только к половине одиннадцатого вечера.

КСТАТИ

Из-за пожара без вещей и одежды остались семь маленьких детей в возрасте от 3 до 12 лет. Все желающие помочь, могут связаться с погорельцами по телефону 89200024765 (Людмила)