«Отказали лапы»: В Дзержинске на стоянке в грязи погибает огромный пес

Дзержинске на стоянке в грязи погибает огромный пес. Фото: СОЦСЕТИ

На днях по нижегородским соцсетям пронеслась тревожная новость: в Дзержинске на стоянке умирает большой пес, нужна помощь.

«На автостоянке на улице Студенческой погибает собака. Несколько лет он был здесь верным охранником. У него отказали задние лапы, лежит на улице, не в будке, все время воет», - сообщение такого содержания взбудоражило любителей животных. Текст сопровождался фотографией, от которой сжимается сердце: огромный пес лежит в грязи рядом с пустой миской. Весь грязный, шерсть свалялась в колтуны.

Это сообщение кто-то кинул в «личку» и зоозащитнице Екатерине Смирновой. Она, конечно, не могла пройти мимо звериной беды и съездила на ту самую стоянку.

«Это московская сторожевая, старенький кобель, - рассказала волонтер Екатерина Смирнова, которая уже побывала на этой стоянке. - Пес жил всю жизнь на стоянке. Никто там его на руках не носил, кормили и ладно. Чтобы ему чем-то помочь, к нему нужно подойти хотя бы, мужики-охранники тоже не подойдут, он никого к себе не подпускает, лает, огрызается»

По словам Екатерины, у подобных собак к старости часто проявляются болезни задних лап.

«Нужна передержка на дожитие, и это будет стоить немалых денег – тысячи четыре в месяц. Если вообще кто-то согласится – ведь его нужно будет переворачивать, а пес огромный, весит килограммов под 60», - рассказала Екатерина.

Местные волонтеры долго обсуждали, как поступить с псом. Не исключено, что его придется усыпить. Однако говорить об этом можно будет лишь после осмотра ветеринаров. Зоозащитники уже договорились по осмотру собаки.

«Приедут ловцы, вколят наркоз и сами отвезут в госпиталь в Нижний. Там собаку осмотрят врачи, и будем уже принимать дальнейшие решения», - написала зоозащитница.

Если Вы готовы взять этого пса, чтобы сделать его жизнь счастливой хотя бы на старости лет, напишите нам на электронную почту или через соцсети.

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