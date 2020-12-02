«Выглядит жутковато»: Около стадиона «Водник» выросло «кладбище» из крестов

С десяток крестов появился около стадиона "Водник". Фото: Nikita Nomerz
Нижегородцы, живущие около стадиона «Водник», были немало напуганы внезапным появлением «кладбища» около своих домов. Здесь, на небольшом пустыре, за ночь появился с десяток крестов из жестяных банок.
«Если честно, выглядит жутковато!», - признаются жители окрестных домов.
Как выяснилось, это «кладбище» - дело рук уличного художника etogdee. И создал он его не просто так, а со смыслом.
«Кресты» - моя первая объемная инсталляция, посвященная тотальному закрашиванию граффити на стадионе «Водник» и смерти целой эпохи субкультур, которая началась здесь в начале 2000-ых», - рассказал художник.
Выглядит жутковато. Фото: Nikita Nomerz
По его словам, еще в марте он в составе инициативной группы участвовал в мероприятиях по сохранению граффити на стадионе «Водник», но уже в октябре все граффити были закрашены.
«Для меня знакомство с этим местом было большим впечатлением, и я думаю, это самое важное место в истории граффити Нижнего Новгорода. Все это и побудило меня запечатлеть момент смерти граффити на «Воднике», - поделился граффитист.
Так выглядел "Водник" в 2010 году. Фото: Инстаграм @etogdee
Отметим, что в последнее время стрит-арт-культура в Нижнем Новгороде развивается стремительными темпами. Многие даже называют Нижний столицей стрит-арта.
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