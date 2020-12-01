Названы территории, которые благоустроят в Нижнем Новгороде в 2021 году.

В Нижнем Новгороде полностью завершилось благоустройство общественных территорий, реконструируемых в этом году в рамках программы «Комфортная городская среда». Сейчас уже исправлены все недоделки и подписаны все документы. В целом по области были благоустроены 129 общественных пространств.

- Мы рады, что после благоустройства все парки и скверы становятся любимыми местами отдыха нижегородцев, - ранее отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – При этом мы по-прежнему придерживаемся мнения, что без учета мнения граждан ни один проект благоустройства не должен быть реализован. Именно на основании их мнения составляется техническое задание. Только благодаря такому подходу мы сможем сделать городскую среду максимально комфортной.

На следующий год планы еще более грандиозные – только в Нижнем Новгороде планируется благоустроить 31 общественную территорию.

КОНКРЕТНО

Какие территории благоустроят в Нижнем Новгороде в 2021 году?

1. Сквер Славы 2 очереди

2. Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул. Сов. Армии)

3. Территория вдоль озера по ул. Пермякова

4. Культбаза в микрорайоне Северный (территория, ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова д. 7 и роддомом № 3 по ул. Газовская д. № 3)

5. Природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочного (от пляжа «Березовая роща» до пляжа «ул. Архангельская»), природно-рекреационная территория вокруг озера Сортировочного (вдоль музея паровозов)

6. Сквер по ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28)

7. Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции)

8. Территория вдоль домов № 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова

9. Территория вокруг озера Силикатное

10.Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23)

11.Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А)

12.Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК «Красная Этна»)

13.Сквер в микрорайоне «Красных Зорь» (в границах ул. Красных Зорь д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул. Героя Рябцева, д. 4, 6)

14.Сквер по ул. Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5)

15.Сквер «Выставка цветов» по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы 50-летия Победы и д. 6 ул. Просвещенская)

16.Сквер им. 50-летия Победы (в границах улицы 50-летия Победы д. 6, 4, 2, Гвардейцев - 1)

17.Лопатинский овраг

18.Сквер им. Нестерова

19.Сквер по ул. Яблоневой

20.Сквер Интернационалистов

21.Лесной массив (от д. 6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина)

22.Сквер у НИИИС им. Седакова по пр. Гагарина

23.Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от д. 5а по ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина)

24.Территория ул. Пятигорская, д. 4б (Трудовая слава)

25.Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова

26.Сквер по пр. Гагарина

27.Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом «Победа»)

28.Юбилейный бульвар

29.Сквер на бульваре Юбилейном

30.Сквер на пр. 70 лет Октября

31.Сквер «Сосны» (пр. 70 лет октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса).