Мошенники придумали новую схему обмана нижегородских врачей и медсестер. Фото: Яндекс.карты

Когда у старшей медсестры Ирины Елизаровой (имена героев изменены – прим. Ред.) из Арзамасской больницы в Нижегородской области, зазвонил телефон, она и представить не могла, что после этого лишится всех своих накоплений. В трубке раздался приятный мужской голос.

- Ирина Викторовна? Это вас из ГИБДД беспокоят. Мы тут для вашей больницы собрали гуманитарную помощь – больше тысячи одноразовых халатов, медицинские маски, дезинфицирующие средства. Ну, в общем, вам пригодится! Приезжайте к нам на улицу Ленина, и мы вам все передадим.

Разумеется, отказываться от такого подарка для больницы Ирина Викторовна не стала. Вызвав такси, она сразу направилась из хирургического отделения в ГИБДД. Вот только по дороге звонок раздался снова. Все тот же приятный голос попросил перевести ее деньги на несколько телефонных номеров: на один следовало положить десять тысяч рублей, на другой – четыре тысячи рублей, еще на два номера – по пять тысяч рублей.

- Я не знаю, почему я на это согласилась, - позднее призналась в разговоре с правоохранительными органами Ирина Викторовна. – Будто помутнение на меня нашло! У меня нет объяснения, почему я поддалась на эту уловку.

Остановив такси, женщина зашла в ближайший магазин и через терминал перевела деньги на указанные номера. В общей сложности, мошенники выманили у нее 24 тысячи рублей. Когда она приехала за гуманитарной помощью в полицию, ей оставалось только написать заявление на своих обидчиков.

- Телефон, с которого звонили медсестре, зарегистрирован в Санкт-Петербурге, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Мы проверили его по базе данных «Дистанционного мошенничества». Как оказалось, они уже успели отметиться в Липецке, Брянске, Кисловодске и в Ставропольском крае. Сейчас мы уже выдали постановление о блокировке этих номеров и выясняем, кому они принадлежат. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В связи с появлением новой схемы мошенничества врачей и других медицинских работников призывают быть особенно внимательными и не попадаться на уловки преступников.