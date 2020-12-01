ГАЗовский заслон: как ведущее предприятие борется с COVID-19

Компания активно поддерживает медучреждения, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Нижегородской области остается напряженной. Конечно, в регионе принимаются меры, направленные на защиту здоровья людей и приносящие видимый результат. Среди них особое место занимают проекты, реализуемые «Группой ГАЗ» по инициативе акционера компании Олега Дерипаски.

Миллионы на спасение жизней

Компания активно поддерживает медучреждения, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Городской больнице №13 ГАЗ передал 6 аппаратов искусственной вентиляции легких, столько же анестезиологических и реаниматологических мониторов, а также средства индивидуальной защиты: тысячу защитных костюмов, столько же респираторов и 4 тысячи одноразовых медицинских масок.

Главный врач Сергей Бухвалов поблагодарил «Группу ГАЗ» за столь существенную помощь.

– С самого начала пандемии они нас очень выручают, оперативно откликаясь на наши просьбы и давая возможность докторам и обслуживающему персоналу спокойно работать и чувствовать себя защищенными, – отметил Сергей Анатольевич.

Городской больнице №13 ГАЗ передал 6 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Не остались без внимания автомобилестроителей и другие лечебные учреждения, в том числе больницы №28, №40, № 23 и № 5. ГАЗ передал медикам сотни защитных респираторов, комбинезонов и тысячи одноразовых масок, а также столь важные пульсоксиметры и тележки для перевозки медицинских грузов, которые просили врачи. «Группа ГАЗ» будет и дальше помогать медицинским учреждениям Нижнего Новгорода. В декабре больницы Нижнего Новгорода вновь получат средства индивидуальной защиты от Горьковского автозавода .Благотворительность обходится компании в миллионы рублей, но жизнь и здоровье людей бесценны.

Выявляй и лечи

Поскольку симптомы «короны» напоминают ОРЗ и ОРВИ, важно вовремя распознать заболевание, чтобы выбрать правильную тактику лечения. В этом отношении пациенты медицинского центра ГАЗ чувствуют уверенность: в сентябре здесь открылась лаборатория диагностики широкого спектра инфекций, в том числе COVID-19. Современная, оснащенная по последнему слову техники, она развернута в максимально сжатые сроки и соответствует всем требованиям Роспотребнадзора. Лаборатория расположена на отдельном этаже, в помещении установлены рециркуляторы и производится многоступенчатая фильтрация воздуха. В распоряжении медиков – различные аппараты для диагностики. Важно, что работники «Группы ГАЗ» с признаками простудных заболеваний могут пройти тестирование на коронавирус бесплатно. Инвестиции в проект составили 25 миллионов рублей.

ГАЗ совместно с дилерскими центрами выделил волонтерским и благотворительным организациям 200 автомобилей .

–Собственная лаборатория позволяет в рекордно короткие сроки – до пяти часов – быстро поставить диагноз. Если подозрение на ковид не подтверждается, сотрудники могут быстро вернуться на рабочие места, – говорит главный врач Центра медицинской профилактики ГАЗ Валентина Цывова. – С помощью высокочувствительного метода ПЦР можно определять любые вирусы и бактерии.

Лекарства с доставкой на дом

Не забыли ГАЗовцы и о тех, кто болеет коронавирусом в легкой форме и лечится дома. Понимая, что эти пациенты тоже нуждаются в заботе и помощи, а сами выходить из дома не могут из-за карантина и плохого самочувствия, в середине ноября члены рабочих советов и профсоюзной организации Горьковского автозавода провели очередную акцию в рамках социальной программы #ГАЗпомогает.

Автомобили ГАЗ развезли около 3000 продуктовых наборов.

Мы уже не раз писали об этой инициативе: волонтеры-автомобилестроители еще в апреле начали доставлять лекарства, продукты и предметы первой необходимости на дом тем, кому необходима помощь. Также ГАЗ совместно с дилерскими центрами выделил волонтерским и благотворительным организациям 200 автомобилей в 80 городах страны для развоза нуждающимся продуктов питания и предметов первой необходимости. Автомобили ГАЗ развезли около 3000 продуктовых наборов, помогли более 3000 семьям, оказали поддержку более 800 пожилым людям.

Технология доставки лекарств также отработана: в медсанчасти ГАЗа добровольцы получают наборы с медикаментами и проходят тщательный инструктаж. Их задача – передать лекарства и другие нужные вещи, соблюдая все меры противоэпидемиологической безопасности. Доставка осуществляется на автомобилях«ГАЗель NEXT» и «Соболь NEXT», также специально выделенных для #ГАЗпомогает.

Недавно программа #ГАЗпомогает была отмечена как одна из лучших волонтерских инициатив на Всероссийском конкурсе «Чемпионы добрых дел»

– Я рада участвовать в этой акции и быть полезной нашим врачам, работающим на пределе возможностей, и людям, которые сами не могут посетить медсанчасть или аптеку, – делится руководитель проектов по социальной работе и коммуникациям «Группы ГАЗ», депутат городской думы Нижнего Новгорода Мария Кузнецова. – Социальная программа #ГАЗпомогает стала уже привычной для автозаводцев. Мы гордимся, что работаем на предприятии, заботящемся не только о своих сотрудниках, но и обо всех, кто нуждается в помощи в трудную минуту.

Недавно программа #ГАЗпомогает была отмечена как одна из лучших волонтерских инициатив на Всероссийском конкурсе «Чемпионы добрых дел».

"Группа ГАЗ" передала 4 тысячи одноразовых медицинских масок.

Надо отметить, что «Группа ГАЗ» оказывает помощь населению не только на нижегородской земле, но и во всех других регионах своего присутствия. Это позиция Олега Дерипаски – бизнесмена и человека: помощь медикам, обеспечение лечебно-профилактических и социальных учреждений оборудованием и СИЗами, поддержка волонтерского движения, выделение транспорта и настоящее человеческое неравнодушие ставят надежный заслон инфекции и помогают победить ненавистный вирус.

– Волонтерские акции – часть широкой благотворительной деятельности, инициированной Олегом Дерипаской в масштабе всей страны, – рассказывает председатель рабочих советов «Группы ГАЗ» Евгений Морозов. – Куда приложить усилия, нам диктует сама жизнь. Сейчас нет ничего важнее, чем защита здоровья людей. Поэтому Олег Владимирович инициировал создание диагностической лаборатории в нашем медицинском центре. Поэтому у нас реализуются программы поддержки тех, кто нуждается в помощи во время пандемии.