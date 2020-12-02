Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 декабря 2020 года: число нижегородцев, выздоровевших от коронавируса, близится к 50 тысячам
Фото: Артем КИЛЬКИН
По данным на 01:00 2 декабря 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 462 новых случая заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 54 947 человек.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 403 человека. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 49 433 жителя Нижегородской области.
К сожалению, статистика смертности в регионе в последнее время растет. Так количество смертей увеличилось до 1 186 — за последние сутки умерло ещё шестнадцать нижегородцев.
Статистика зараженных по коронавирусу на 2 декабря
Фото: Яндекс
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 993 человека) и на Бору (3 153 человека). Следом идёт Павловский (1 970 человек) и Богородский районы (1 337 человек).
Примечательно, что в 28 районах области новых заражений не выявлено вовсе.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 5 962
Ленинский – 3 944
Советский – 3 237
Канавинский – 2 745
Сормовский – 2 420
Московский – 2 400
Приокский – 1 903
Нижегородский – 1 901
Напомним, ранее мы сообщали, что специалисты Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики отработали свыше 1,7 тысячи звонков по вопросам COVID-19.
Кроме того, медицинские учреждения Нижегородской области получили новые автомобили «скорой помощи».
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