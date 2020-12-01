«Поволжский маньяк», задушивший десятки старушек, задержан спустя девять лет поисков

В убийстве 32 старушек подозревается 38-летний Радик Тагиров. Фото: тг-канал "Опер пишет..."

Предполагаемый «поволжский маньяк», которого разыскивали девять лет по подозрению в убийстве десятков пожилых женщин, задержан в Казани утром 1 декабря 2020 года.

Задержанный – 38-летний местный житель Радик Тагиров, сообщает СУ СК России. Он работает слесарем, в 2009 году был судим за кражу.

«В ходе расследования криминалистами было проведено более десяти тысяч сравнительных генетических экспертиз, в результате чего было выявлено совпадение генотипа по криминалистическим базам учета», - рассказали подробности в Следственном комитете.

Сейчас Тагиров дает признательные показания. У него взяты образцы биологического материала для проведения генетической экспертизы.

Напомним, «поволжский маньяк» держал в страхе жителей Нижегородской области и ряда других регионов на протяжении долгих девяти лет. Преступник каждый раз действовал по одной и той же схеме: приходил к глубоко пожилым женщинам, представляясь электриком, сантехником или работником соцзащиты. Доверчивые старушки пускали мужчину в квартиру, где он их и убивал: душил всем, что подворачивалось под руку – фартуком, проводом от утюга, бельевой веревкой, после чего забирал ценные вещи и деньги.

«На основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все деяния совершены одним лицом. На это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий», - рассказали подробности следователи.

Первые преступления убийца совершил в 2011 году в Казани: тогда душегуб лишил жизни семь старушек. Позднее он убивал не только на территории Татарстана, но и Удмуртской Республики, Марий Эл, Пермского края. Его жертвами стали 32 женщины в возрасте от 75 до 90 лет. Не исключено, что убийца "наследил" и в Нижнем Новгороде.

Преступления долгое время оставались нераскрытыми, но расследование не приостанавливалось, и сыщики постоянно вели розыск. За помощь в поимке особо опасного преступника в 2019 году нижегородцам даже обещали три миллиона рублей. И вот наконец-то подозреваемого в серии страшных убийств удалось задержать.

«После завершения неотложных следственных действий будет направлено в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СК.

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Началась эта страшная цепочка с удушения 82-летней пенсионерки в одной из хрущевок Казани. Затем маньяк отметился в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Ижевске, Перми… А последние три убийства произошли в Уфе. Как подозревают сыщики, «проявил» себя преступник и в Нижнем Новгороде (подробности).

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