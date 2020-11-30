Погода на декабрь 2020 года в Нижнем Новгороде: Двадцатиградусные морозы и обильные снегопады

В декабре нижегородцы смогут насладиться зимними забавами. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Завтра наступает календарная зима, и многим нижегородцам уже не терпится встать на лыжи, порассекать на коньках и покататься с горки с ветерком. Ждать осталось совсем недолго: судя по прогнозу погоды на ближайший месяц, зимними забавами можно будет наслаждаться весь декабрь.

Несмотря на то, что сегодня на термометре «плюс», все кардинально изменится уже этой ночью. Зима будто бы строго блюдет календарь в этот раз: сегодня вечером начнет холодать, и уже 1 декабря нас встретит легким морозцем в -5 градусов. Первые полторы недели декабря обещают быть солнечными и бесснежными. Температура будет колебаться от-5 до -13 градусов, понижаясь ночью до -18.

С 10 декабря синоптики обещают потепление, пойдет снег. На протяжении недели температура будет колебаться от -1 до -7 градусов. Ожидается комфортная облачная снежная погода.

С 18 декабря вновь похолодает: днем до -15, ночью до -24 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами снег.

В последние дни месяца, начиная с 26 декабря, ударят морозы: днем температура воздуха опустится до -23 градусов, ночью до -26. Если верить предварительному прогнозу погоды на декабрь 2020 года в Нижнем Новгороде, новогодняя ночь будет морозной и ясной, около -20 градусов.

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