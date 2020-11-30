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Министерство образования проверит нижегородский детдом, где малышей заставляли праздновать День матери

На нарушения в детском доме пожаловалась руководитель благотворительного фонда «Жизнь без границ»
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Министерство образования проверит нижегородский детдом, где малышей заставляли праздновать День матери

Министерство образования проверит нижегородский детдом, где малышей заставляли праздновать День матери

Фото: Яндекс. Карты

Уже второй день в Нижнем Новгороде не утихают обсуждения весьма неоднозначной ситуации в детском доме № 3 - там детей, оставшихся без мам, заставили праздновать День матери. Первой об этой истории в соцсетях рассказала руководитель благотворительного фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова.

- Сегодня дети пели песни про маму на странном празднике день матери, - поделилась Марина Ефимова. - Их никто не спросил, хотят они участвовать в этом мероприятии или нет. Я собралась ехать туда, но дети написали ,что концерт отменили. А его не отменили, детей вчера на репетиции записали на камеру и сегодня показали этот концерт детям отдельно по группам.

По словам главы благотворительного фонда, эта ситуация стала весьма травмирующей для детей. Ведь там есть дети, переживающие потерю родителей.

- Разговаривать об этом со сцены - это насилие над ребёнком, над его работой горя, которой не место на публике, - уверена Марина Ефимова.

Этой историей уже заинтересовались в региональном министерстве образования. Там начата внутренняя проверка.

- В Министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, по фактам, изложенным в открытом обращении в соцсетях президента Фонда "Жизнь без границ" Марины Ефимовой, будет проведена внутренняя проверка, - сообщили в региональном министерстве образования. - Соответствующие выводы комиссия сможет сделать только на основании всестороннего анализа ситуации: с учетом мнения воспитанников, сотрудников и руководства детского дома. В состав комиссии областного Министерства образования также войдут представители прокуратуры и Аппарата уполномоченного по правам ребёнка Нижегородской области.

Тем временем, к выяснению обстоятельств этого инцидента уже подключилась прокуратура Нижегородской области.

- Сейчас прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о воспитании и содержании детей в специализированном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. - По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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