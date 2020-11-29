Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 ноября 2020 года: 15 нижегородцев скончались за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 464 новых заражённых коронавирусом. Таким образом число заболевших в области перешагнуло отметку в 53,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 53 556 нижегородцев. Положительные показатели за последние 24 часа значительно снизились с того высокого уровня, который они задали вчера: 433 человека из тех, у кого ранее был подтверждён коронавирус, полностью излечились. По последним данным, в Нижегородской области выздоровели уже 48 167 жителей. К сожалению, 15 человек не справились с болезнью. Статистика летальных исходов по региону стабильна. Суммарное число жертв COVID-19 – 1 141 человек. Рейтинг заболеваемости в районах Нижнего Новгорода и области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы сообщали, что нижегородский министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов обратился к врачам частных клиник за помощью в борьбе с COVID-19.

А кроме того, коронавирусные рейды усилены в нижегородских торговых центрах.

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