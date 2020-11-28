«Перманентное «прибытие»: инсталляция Arrival открылась в нижегородском мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ. ФОТО: Анастасия Кузнецова

Новая инсталляция под названием Arrival медиахудожников 404.zero открылась к посещению в нижегородском пространстве ЦЕХ, расположенном в здании "Нижполиграфа". Многие могут помнить, что самая первая аудиовизуальная инсталляция ЦЕХа, называвшаяся a.r.r.c., прекратила действовать совсем недавно. Она впечатлила, должно быть, каждого посетителя. С её появлением по социальным сетям распространялись нереально красивые и эффектные фотографии, глядя на которые возникает один вопрос: как самому туда попасть?

Увидеть открывшийся объект современного искусства можно будет до 15 декабря. ФОТО: Анастасия Кузнецова

И вот создатели этой красоты приготовили для нижегородцев что-то новое практически незамедлительно. Увидеть открывшийся объект современного искусства можно будет до 15 декабря, а работать он начал всего два дня назад. И стоит отметить, что вовлечённость в современное искусство и понимание его не сыграют никакой роли, как убеждают организаторы. Зрелище впечатлит каждого вне зависимости от его пристрастий.

Элементами самой инсталляции являются металлические квадратные рамы, подвешенные друг за другом, свет и звук. Казалось бы, всего-то. Но эффект эта конструкция производит внушительный. "Эта работа – про погружение в ничто и растворение во всём, про то, что всё так или иначе существует в космосе, постичь бесконечность которого практически невозможно" – так решили передать задумку инсталляции её авторы-медиахудожники Кристина Карпышева и Александр Лециус. "Перманентное "прибытие" – сформулировали они тему.

Премьера инсталляции состоялась в 2019 году в Нью-Йорке. ФОТО: Анастасия Кузнецова

Более того, прежде эта инсталляция предстала перед публикой в Нью-Йорке в клубе Avant Gardner. Её премьера прошла там в 2019 году.

– «Arrival» – одна из самых мощных инсталляций, которые были в пространстве ЦЕХ. Оттуда совсем не хочется уходить. Конечно, это новый и не всем понятный вид искусства, но он однозначно заслуживает внимания. Это круто как шоу. Даже если ты ничего не понимаешь в современном искусстве, только-только начинаешь разбираться в аудиовизуальном искусстве, стоит сходить ради того, чтобы ощутить мощь, которая через тебя проходит, – поделился мнением на этот счёт министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

А следом добавил, что ЦЕХ – это "замечательный" проект. Он родился благодаря инициативе компании dreamlaser. Его поддерживает правительство Нижегородской области. На настоящий момент уже более 24 тысяч человек посетили его инсталляции. Министр считает, что проект уже получился. Его обязательно стоит развивать и превращать в полноценное арт-пространство.

«Arrival» – одна из самых мощных инсталляций. ФОТО: Анастасия Кузнецова

– В Нижполиграфе есть всё для создания арт-кластера, и к 800-летию здесь явно пройдёт ещё не одна выставка и инсталляция, – уверен Олег Беркович.

А авторы творений Кристина и Александр рассказали, что идея их работы родилась полтора года назад.

– Мы захотели сделать инсталляцию в большом пространстве, не ограничиваясь техническим аспектом и бюджетом, и придумали её. Изначальный сетап был достаточно сложным, и мы оптимизировали его для показа в Нью-Йорке. Для Нижнего Новгорода пришлось пересобрать инсталляцию, потому что не все приборы удалось найти в России. Музыка также отличается от американского варианта, – пояснили они.

– Мы рады, что художники с мировым именем, 404.zero, представили впервые в России инсталляцию в нашем пространстве. Они прислали нам райдер, техническое описание, и мы собрали её. Рамы создавали кастомные, с точностью до миллиметра, чтобы достичь нужного аудиовизуального эффекта, – добавил директор студии dreamlaser и соавтор проекта мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ Андрей Тубольцев.

Организаторы предупреждают, что в произведении яркие и частые световые вспышки. И поэтому инсталляцию не рекомендуется посещать детям до трёх лет и тем, кто особо чувствителен к свету.

А также Андрей Тубольцев заверяет, что если нижегородцы, желающие посетить инсталляцию Arrival, этого сделать не успеют, расстраиваться им точно не стоит. Хоть ЦЕХ и закроют на доработку после произведения, весной следующего года он будет снова встречать гостей.

СПРАВКА

Пространство ЦЕХ создано студией dreamlaser в бывшем печатном цехе здания «Нижполиграфа». Его площадь — 1000 квадратных метров. Создание приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода и произошло при поддержке АНО «Центр 800» совместно с региональным правительством. Миссия проекта – сделать процесс представления медиаискусства в Нижнем Новгороде непрерывным, открыть диалог между широкой публикой и миром медиаискусства.

404.zero — проект медиахудожников Кристины Карпышевой и Александра Лециуса, который существует с 2016 года. Его название перекликается с кодом ошибки компьютерных систем, означающим, что запрашиваемая страница не найдена. Дуэт фокусируется на невозможности найти смысл в общепринятых «вечных ценностях». Художники ничего не постулируют с помощью своих работ, позволяя зрителю определить свои оптику и способ взаимодействия с тем или иным произведением и свою историю.

За четыре года 404.zero успели поработать с крупнейшими российскими и международными фестивалями MUTEK, Japan Media Arts Festival, Recombinant, «Круг света», Gamma Festival, SOUND UP, представить свои аудиовизуальные произведения в LACMA (Los Angeles County Museum of Art), на площади Times Square в Нью-Йорке, в Мехико, Сеуле, Лиме, Нью-Йорке и Сан-Франциско.

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