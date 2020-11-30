«Настроение сразу поднялось»: Обнаруженная в подаренных вещах записка растрогала мать восьмерых детей, у которой сгорел дом

В ночь на 18 ноября страшный пожар уничтожил дом Натальи. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В жизни всегда есть место доброте – даже в самых тяжелых ситуациях. Это доказала история, приключившаяся с многодетной семьей из Вознесенского района.

Напомним, в ночь на 18 ноября в поселке Сарма дотла сгорел двухэтажный дом, в котором жила Наталья Шах и восемь ее детей, старшему из которых 16, а младшему всего четыре года. Наталья воспитывает ребят одна: муж умер год назад.

Из горящего дома спасались посреди ночи: выскочили на улицу прямиком из постелей, в чем были. Вместе с домом сгорело всё: документы, вещи, деньги, запасы на зиму.

На беду многодетной матери-одиночки быстро откликнулись чиновники: семье предоставили трехкомнатную квартиру и кое-какую материальную помощь. Не остались в стороне и простые люди – местные жители, которых произошедшее потрясло до глубины души.

«Люди помогли с мебелью и бытовой техникой. Нам принесли все - продукты, игрушки, канцелярские товары. Сейчас дети удобно устроились в новом жилье, примеряют новую одежду, разбирают игрушки и радуются жизни», - рассказывала Наталья Шах.

Недавно женщина, разбирая пакеты с вещами, обнаружила в одном из них какую-то сложенную в четыре раза бумажку. Развернув ее, Наталья едва сдержала слезы умиления: на вырванном из блокнота листе бумаги красовалось ярко-красное сердечко и надпись «Не грустите», старательно выведенная детским неровным почерком.

Милая записка растрогала многодетную маму. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Как это мило! Спасибо автору этой записки. Настроение сразу поднялось!!!», - написала Наталья Шах на своей странице в соцсети.

Как она писала ранее, «наверное, иногда нужно пережить подобное несчастье, чтобы увидеть, сколько хороших людей вокруг».

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