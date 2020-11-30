«Наелась крысиного яда»: Молодая рысь, которую нашли в Балахне, умерла

Молодую кошку нашел местный житель около своего дома. Фото: Сергей Киселев

Молодая рысь, которую обнаружили около одного из частных домов Балахны, умерла. Этот печальный факт подтвердили в местном зоопарке «Маленькая страна».

В минувшую субботу житель окраины Балахны Сергей Киселев увидел около своего дома рысенка. Он прятался в куче старого хлама за домом.

«Видно было, что она голодная и нуждается в медицинской помощи: у нее что-то с глазом было. Я сразу позвонил в зоопарк, и буквально через 20 минут оттуда приехали специалисты», - рассказал «Комсомолке» Сергей Киселев.

Рысенка забрали – но не в зоопарк, а в ветклинику.

«Наши сотрудники помогли поймать его и сразу же отвезли в ветеринарную клинику. Там он умер. Очень жаль! Ветеринары сделали предположение, что он съел или крысиный яд или отравленную им крысу», - рассказала «КП» директор балахнинского зоопарка «Маленькая страна» Евгения Галактионова. По ее словам, это была молоденькая девочка.

Когда в сети появилось фото этой молодой рыси, интернет-пользователи начали спорить: не та ли самая это рысь, которая разгуливала на днях во дворах на улице ЦКК? В зоопарке уверены, что это разные животные.

«Это не та рысь, которая ходит по Балахне и которую недавно сняли на видео. Там была уже взрослая особь, а эта еще котенок. Просто в этом году в лесу мало грызунов, которыми они питаются, поэтому звери потянулись в город», - пояснила Евгения Галактионова.

При этом она подчеркнула, что в случае обнаружения диких зверей в городе сотрудники зоопарка всегда готовы прийти на помощь. Необходимо лишь позвонить в зоопарк и сообщить, где находится животное. Его заберут и в случае необходимости окажут помощь.

«Вообще мы в таких случаях возвращаем животных в природу. Но бывали прецеденты, когда звери оставались в зоопарке. Например, весной мы выходили попавшего к нам лисенка, и, когда отправили его в естественную среду, он вернулся в зоопарк. Теперь он живет у нас» - рассказала директор балахнинского зоопарка.

Как пояснили в Министерстве экологии, рыси в этих местах – явление не удивительное: Балахнинский район является естественным ареалом обитания этих кошек. Рысь не очень-то боится людей, но при этом случаев нападения на территории Нижегородской области зафиксировано не было.

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