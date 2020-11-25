Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 ноября 2020 года: в Нижегородской области смогли остановить рост заболеваемости коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 443 новых заражённых коронавирусом. Таким образом число заболевших в области перешагнуло отметку в 51,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 51 723 нижегородца. Положительные показатели за последние 24 часа поднялись на очень высокий уровень: излечились сразу 890 человек из тех, у кого ранее был подтверждён коронавирус. По последним данным, в Нижегородской области полностью выздоровели уже 45 175 жителей. К сожалению, 11 человек не справились с болезнью. Статистика летальных исходов по региону стабильна. Суммарное число жертв COVID-19 составляет 1 085 человек. Рейтинг заболеваемости в районах Нижнего Новгорода и области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, сегодня стало известно, что в Нижегородской области удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом. По словам главного санитарного врача России, ситуация с COVID-19 остаётся стабильной.

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