Шесть главных новостей Нижнего Новгорода за уходящую неделю

Обзор самых интересных событий недели. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Минувшая рабочая неделя началась в того, что по всем нижегородским интернет-сообществам разлетелось видеообращение юной девушки Алены Самойловой, у которой умерла мама. Женщине было всего 45 лет, она попала в Борскую больницу, где ее лечили от коронавируса. Через четыре дня она умерла, а вскрытие якобы показало, что легкие у нее были чистые, а скончалась она из-за сахарного диабета. «Они загубили мою маму», - говорит Алена в видеоролике, обвиняя в произошедшем врачей.

Продолжение получила история борского стрелка: на этой неделе стало известно, что суд отозвал лицензию у небезызвестного нижегородского медицинского центра, выдавшего справку на оружие 18-летнему Даниле Монахову, который 12 октября устроил кровавую бойню в Борском районе.

На днях завершилась другая криминальная история: в Нижнем Новгороде вынесли приговор 29-летней дамочке, которая хоккейной клюшкой «изгоняла бесов» из своего сына.

25 ноября издалека пришла печальная новость: не стало легендарного футболиста Диего Марадоны. Он скончался в своем доме в Аргентине от остановки сердца. Депутат Государственной Думы РФ Дмитрии Сватковский оставил на своей странице в Instagram теплое воспоминание о встрече с Марадоной во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Были на уходящей неделе и добрые новости. Так, в нижегородской глубинке отважный автоинспектор спас многодетную семью, попавшую в серьезное ДТП ночью на безлюдной дороге.

Буквально через три дня наступит календарная зима, и совсем скоро все начнут считать дни до Нового года. На этой неделе в Нижний Новгород наконец-то пришла по-настоящему праздничная атмосфера. Новогодняя иллюминация уже появилась в парке Пушкина и на площади Советской.